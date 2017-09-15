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15 Eylül 2017 15:21

Gürsu’ya estetik dokunuş

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çevre ve peyzaj düzenlemeleri sürüyor.

Gürsu’ya estetik dokunuş

15 Eylül 2017 15:21


Gürsu Belediyesi’nce ilçe merkezi beyaz çitlerle donatıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları çerçevesinde Gürsu Merkez Camii civarı ve kaldırımlar beyaz çitlerle donatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde yaptığımız bu çalışmayla yeşil alanlarımız beyaz rengin ışığıyla aydınlandı. Halkımızın keyifle dolaşacağı ferah alanlar olmasını sağlamak için çalışıyoruz. İlçemiz genelinde alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Parke ve bordur çalışmaları, kent mobilyalarıyla ilçe halkımızın daha rahat etmesi için çalışıyoruz” dedi.




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