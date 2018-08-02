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02 Ağustos 2018 11:04

Gürsu’ya sağlıklı hayat merkezi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, 2019 Mart ayında tamamlanacak.

Gürsu’ya sağlıklı hayat merkezi

02 Ağustos 2018 11:04


Gürsu Belediyesi’nce altyapı çalışmaları yapılan alan üzerinde hayata geçirilen “Sağlıklı Hayat Merkezi” Sağlık Bakanlığı’nca inşa ettiriliyor. 5 milyon 500 bin TL maliyetle inşa edilmesi planlanan merkez, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak üzere üç bölümün yer alacağı 4 kattan teşekkül edecek.


Belediye Başkanı Mustafa Işık,“Merkezimiz, hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına hızla çözüm imkanı sunacak. Böylece sağlık kalitesinin oluşturulmasında önemli bir hizmet sunulmuş olacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Sağlıklı Hayat Merkezi’nde enjeksiyon ve pansuman odası, sigarayı bırakma birimi, okul sağlığı birimi, çocuk gelişimi birimi, diyetisyen, ağız ve diş sağlığı birimi, ketem odası, üreme sağlığı odası, fiziksel aktivite koçu, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlık, aşı odası, sorumlu hekim odası, teknisyen odası, bay bayan spor salonu, sağlıklı beslenme mutfağı, genel bilgilendirme birimi, mamografi, kan alma, laboratuvar, röntgen ve USG bölümleri yer alacak. Aile hekimlerinin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi’nde ise; poliklinik odası, eğitim salonu, tıbbi müdahale odası, bebek izlem odası, gebe müşahede odası bulunacak. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de hizmet vereceği Sağlıklı Hayat Merkezi’nin, 24 Mart 2019 tarihinde tamamlanması planlanmakta.




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