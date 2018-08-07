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07 Ağustos 2018 18:40

Gürsuya yeni hayvan pazarı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, kurban öncesi hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Gürsuya yeni hayvan pazarı

07 Ağustos 2018 18:40


Hayvan pazarları arasında geçmişi çok eskilere dayanan ve önemli pazarlardan olan Gürsu Hayvan Pazarı, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Hayvan pazarı, Dışkaya yolu üzerinde ulaşımın sağlandığı ana güzergahta Gürsu’ya hakim tepede oluşturuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bursa’nın önemli hayvan pazarları arasında yer alan pazarımızı yeni yerinde tekrar hizmete açtık. Pazarımızı daha rahat hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde, kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımızı hayvan pazarımıza bekliyoruz” dedi.




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