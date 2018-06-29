Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 14:30

Güvenlik şirketinin şoföründen şirkete 56 bin liralık tokat

Bursa’da özel bir güvenlik şirketinin sorumlusu M.

Güvenlik şirketinin şoföründen şirkete 56 bin liralık tokat

29 Haziran 2018 14:30

A. zırhlı araçlarını kullanan ve şirket paralarını bankaya yatırmaktan sorumlu şoförlerinin D.Y’nin şirkete ait 56 bin lira parayı bankaya teslim etmediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şüpheli D.Y. hakkında gerekli işlemleri yaptı.


Bursa’da özel bir güvenlik şirketinin yetkilisi olduğunu söyleyen M.A. şirketlerinin zırhlı araçlarını kullanan ve şirkete ait paralardan sorumlu şoförleri D.Y’nin şirkete ait 56 bin lirasını teslim etmediğini belirterek Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne şikayette bulundu. D.Y’nin şirkete ait 56 bin 100 lirayı ATM’den çektikten sonra bankada şirkete ait kasasına yatırmadığını tespit ettiklerini söyledi. D.Y’nin paraları çektikten sonra arabanın arkasına koyduğunu, arabayı yıkamak bahanesiyle para dolu torbayı duvarın arkasına attığını, daha sonra bir bahaneyle dışarı çıkarak paraları aldığını ve aynı gün işten istifa ettiğini kaydetti. Bu ifadelerin ardından konuyla ilgili inceleme yapan ekipler D.Y’yi yakaladı. D.Y. şirkete ait paranın 16 bin 300 lirasını polis ekiplerine teslim ederken şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç