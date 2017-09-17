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17 Eylül 2017 13:59

Güvercin kümesinde ölü bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde güvercin kümesinde cesedi bulunan yaşlı adamın ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvercin kümesinde ölü bulundu

17 Eylül 2017 13:59


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Krom sokak üzerinde meydana gelen olayda güvercin bakan ve emekli olduğu öğrenilen Ahmet Aygün Esen (58) güvencin kümesi haline getirdiği evinin bodrum katında cansız halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Esen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polisi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Aygün Esen’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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