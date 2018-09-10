Güvercinler barış için uçtu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası Seyyar Mobil Kümes Yarışması'nda görücüye çıkan rengârenk güvercinler hünerlerini sergiledi.

Festivalde Türkiye, Fransa, Hırvatistan ve İsviçre'den 60'a yakın farklı ırktan güvercin yarıştı. Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonu (EFU) nezaretinde Heinz Gerber, Franco Visona ve Peter Brlosic'ten teşkil edilen uluslararası komite tarafından yapılan yarışmanın Türkiye ayağında güvercinler uzun dönme, çember netliği, dalış ve hız gibi değerlendirmelere alındı. Aralık Mahallesi merasında yapılan yarışma büyük ilgi görürken, kelebek, dalıcı ve dönek güvercin gruplarında yapılan yarışmada kuşların gökyüzündeki performansı heyecanla izlendi.

Dönek ve dalıcı grubunda İsmail Çelik, kelebekte ise Ercan Turgut'a ait güvercinlerin birinci olduğu 1. Uluslararası Seyyar Mobil Kümes Yarışması'nda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, uluslararası alanda güvercin ırklarının tanıtılarak korunmasının sağlandığını belirterek, “Böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uzun zamandır planlanan bir yarışmaydı. Güvercin, barışın ve sevginin timsâlidir. Bu yarışmayla güvercin sevgisinin insanlar arasında güzel bir dostluk köprüsü oluşturduğuna şahit olduk. Güvercin potansiyelini derneklerimizle birlikte tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.