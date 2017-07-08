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08 Temmuz 2017 11:29

Güzelyalı trafiğine neşter

Güzelyalı trafiğinin rahatlatılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çakaldere köprü ve bağlantı yolları açıldı.

Güzelyalı trafiğine neşter

08 Temmuz 2017 11:29


Yıllardır beklenilen bir hizmeti daha Mudanya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bir yandan Bursa kent merkezi trafiğine çözüm yolları bulurken diğer yandan ilçelerin sıkıntılarıyla uğraştıklarını belirtti. Güzelyalı merkeziyle Kurşunlu arasındaki ulaşımın uzun yıllardır sıkıntı olduğunu dile getiren Başkan Altepe, inşaat aşaması tamamlanan yol yapım çalışmalarıyla birlikte bu sıkıntının da tarihe karıştığını vurguladı. Daha önce Güzelyalı ile Kurşunlu arasındaki ulaşımın eski belediye önünden çift yönlü olarak sağlandığını, yeni planlamada trafik akışının tek yönlü olarak ele alındığını belirten Başkan Altepe, “Yıllardır sıkıntı olan bu konuda beklentileri karşıladığımız için mutluyuz” diye konuştu.


Başkan Altepe, Güzelyalı ile Kurşunlu arasındaki yol çalışmaları kapsamında 1665 metrekare alanda kamulaştırma yaptıklarını ve 4 adet bina yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Parsel üzerinde gerekli temizliğin yapıldığını ve ardından imalat çalışmalarına başlandığını hatırlatan Başkan Altepe, yol yapım güzergahı üzerinde bulunan Çakaldere mevkiinde bir de köprü inşa ettiklerini söyledi. Köprü inşaatının tamamlanmasının ardından asfalt işlemlerine başlandığını kaydeden Başkan Altepe, “Asfalt biter bitmez yolun hemen açılışını yapmak istedik. Çalışmalarda, Güzelyalı mahallesinde ulaşımı kolaylaştırma hedeflendi. Yaklaşık 2 milyon 700 bin TL’lik yatırım yapıldı. Artık bu yaz Güzelyalı ulaşım sıkıntısı yaşamayacak. Buradan Kurşunlu’ya gidiş tek yönlü olarak düzenlenecek. Mudanya’ya, Güzelyalı’ya ne yapsak az” şeklinde konuştu.


Başkan Altepe’yle birlikte yol açılışına katılan AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, hükümetin ve belediyenin yatırımlarından bahsetti.




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