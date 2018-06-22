Güzelyalı’da engelleme değil hizmet var

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin parka girişini engellemek için Mudanya Belediyesi iş makineleriyle girişi kapatırken, Büyükşehir ekipleri buna rağmen meydanda düzenleme çalışmalarına başladı.

Mudanya’da 15 yıl Güzelyalı Belediyesi binası ve 2 yıl da Mudanya Belediyesi ek hizmet binası olarak kullanılan binanın bulunduğu yaklaşık 1500 metrekarelik alan, 2010 yılında 25 yıllığına Mudanya Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Alanın Büyükşehir’e tahsisine ilişkin tapuya şerh de konulurken, 2011 yılının ilk ayında söz konusu binalar yıkılmış ve bölgeye halkın nefes alabileceği güzel bir meydan kazandırılmıştı.

Güzelyalı Atatürk Parkı’nın yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 programında yer alırken; Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı basın toplantısında, tapusundaki şerhle Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan alanda yapmak istedikleri çalışmaların Büyükşehir ekipleri tarafından engellendiğini iddia etti. Türkyılmaz’ın iddialarının aksine tahsisin kaldırılmasına ilişkin bir mahkeme kararı bulunmazken, Büyükşehir ekiplerinin çalışmasının Mudanya Belediyesi tarafından nasıl engellendiği de fotoğraflarla belgelendi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin alana girmesinin engellenmesi amacıyla, Mudanya Belediyesi’ne ait kamyonlarla alanın girişi kapatıldı. Yine Büyükşehir Belediyesi’ne ait oturma gruplarının Mudanya Belediyesi tarafından sökülerek kamyonetlere yüklenmesi de fotoğraflarla belgelendi. Mudanya Belediyesi’nin tüm engellemelerine rağmen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Güzelyalı Atatürk Parkı’ndaki düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, bölge halkının hizmete açılması hedefleniyor.

Mudanya Belediyesi suç işliyor

Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılında Mudanya Belediye Meclisi’nin de kararıyla yani tarafların ortak iradeleri ile tahsis şerhinin tapu kaydına işlendiği belirtildi. Mudanya Belediyesi’nin 2016 yılında yeni bir meclis kararıyla, tahsis şerhinin kaldırılması yönünde karar aldığı belirtilen açıklamada, tek taraflı alınan bu kararın tahsis şerhini kaldırmaya yeterli olmadığı vurgulandı. Mudanya Tapu Sicil Müdürlüğü’nün tahsis şerhinin kaldırılması talebini reddettiği belirtilirken, açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Mudanya Tapu Müdürlüğü’nün Bölge İdare Mahkemesi’ne cevaben yazdığı 28.05.2018 tarih ve E. 1310185 sayılı yazıda da, taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasının kurulmasında izlenen yolla mümkün olduğu, yani tarafların ortak muvafakatleri ile mümkün olduğu, tek taraflı meclis kararı ile tahsis şerhinin kaldırılmasının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğinin 12/3 maddesine uygun olmadığı, aynı şekilde mahkeme kararı ile belgelendirilmemiş olmasının Tapu Sicil Tüzüğü’nün 69/3 maddesine aykırı olduğu belirtilerek, tek taraflı terkine cevaz verilmediği ifade edilmiştir. Kaldı ki müvekkil idare tahsis şartlarına hiçbir suretle aykırı davranmamış, eksik fiil dahi söz konusu olmamıştır. Güzel bir yatırımla tahsis amacına uygun şekilde şehir meydanı inşa etmiştir. Aksine tahsisin kaldırılmasına idaremizce muvafakat verilmemesi üzerine Mudanya Belediye Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyemize karşı Bursa 1. İdare Mahkemesinde açılan iptal davası 28.12.2017 tarih ve 2017/560 E. 2017/2007 K. sayılı ilam ile reddedilmiş, davacı Mudanya Belediye Başkanlığınca İstinaf mahkemesine yapılan başvuru da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. Dairesinin 30.05.2018 tarih ve 2018/365 E. 2018/666 K. sayılı kararıyla reddedilmiştir. Hal böyle iken, davalı taraf tapu kaydındaki tahsis şerhinin mevcudiyetini bilmesine rağmen müvekkil idarenin tasarrufu altındaki alana açık şekilde müdahalede bulunmuştur. Süresi dolmayan ve halen mevcudiyetini koruyan tahsis şerhini tanımayarak hem Mudanya halkının hem de müvekkil idarenin mağduriyetine sebebiyet vermektedir”