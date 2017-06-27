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27 Haziran 2017 18:39

Güzelyalı’da ulaşım sıkıntısı sona eriyor

Mudanya Güzelyalı içerisinde yaşanan trafiğinin rahatlaması amacıyla Çakal Dere üstündeki köprü ve bağlantı yolları bitme aşamasına geldi.

Güzelyalı’da ulaşım sıkıntısı sona eriyor

27 Haziran 2017 18:39


Güzelyalı çıkışında Kurşunlu yönüne giden yol üzerindeki 11 binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, çift yönlü olarak trafiğe açılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Önümüzdeki günlerde çalışmalar tamamlanarak, bu yaz Güzelyalı içi ve Kurşunlu istikametine doğru trafik sıkıntısı yaşanmayacak. Ayrıca Çakal derinin üst kısmı olan köprü imalatı bitirildi. Çalışmaları devam eden su ve kanalizasyon ile ilgili altyapı çalışmaları ile beraber köprü ve bağlantı yolları bayramdan sonra kullanılacak hale gelecek” dedi.


Ünal, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin Güzelyalı’ya hayırlı olması diledi.




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