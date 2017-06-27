Güzelyalı’da ulaşım sıkıntısı sona eriyor

Güzelyalı çıkışında Kurşunlu yönüne giden yol üzerindeki 11 binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, çift yönlü olarak trafiğe açılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Önümüzdeki günlerde çalışmalar tamamlanarak, bu yaz Güzelyalı içi ve Kurşunlu istikametine doğru trafik sıkıntısı yaşanmayacak. Ayrıca Çakal derinin üst kısmı olan köprü imalatı bitirildi. Çalışmaları devam eden su ve kanalizasyon ile ilgili altyapı çalışmaları ile beraber köprü ve bağlantı yolları bayramdan sonra kullanılacak hale gelecek” dedi.

Ünal, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin Güzelyalı’ya hayırlı olması diledi.