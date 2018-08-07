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07 Ağustos 2018 15:41

Hac kafilesi yola çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinden hacca gidecek vatandaşlar mukaddes topraklara uğurlandı.

Hac kafilesi yola çıktı

07 Ağustos 2018 15:41


Hac kafilesi MERPA’da düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı. İnegöl Müftüsü Kazım Güzel, "171 hacımız ve 4 din görevlisi, 1 kafile başkanıyla Allah izin verirse yola çıkıyoruz. Yenişehir’den uçakla Cidde’ye, akabinde Medine’ye gideceğiz" dedi.


Daha sonra konuşan Müftü Vekili Ömer Faruk Atan, "Bugün 171 hacımızı yolcu etmek için buradayız. 171 hacımıza 4 din görevlisi arkadaşımız şark görevlisi olarak refakat edecek. Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu hacda öncelikle Cidde Havaalanı’na, ardından ise Medine’ye gidilecek. Bu program dahilinde Peygamber Efendimiz ziyaret edilecek. Allah gitmek isteyen kardeşlerimizi de en yakın zamanda bu mukaddes beldelere gitmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.




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