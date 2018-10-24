Hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralanırken kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Cami istikametinden Mahmutesatbey Caddesi üzerine doğru seyir halinde olan Hanifi A. yönetimindeki 16 AC 5918 plakalı motosiklet, caddeye çıkmaya çalışan Cemal K. yönetimindeki 16 NLP 30 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki oğlu Şaban A. önce arabanın üzerine, ardından yere düşerek yaralandı. Her iki yaralının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kaza yerine gelen ambulansla her iki yaralı Ddevlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hanifi A'nın sağlık durumunun ağır olduğu ve Bursa'ya sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.