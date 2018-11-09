Hafif ticari aracın çarptığı kadın ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın yaralandı.

Kaza Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ertan Demir (30) idaresindeki 16 PJ 006 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, otobüsün arkasından yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Porsuk'a çarptı. Gamze Porsuk, ön cama çarparak yere düştü. Yaralı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar ile sürücü koştu. Yaralı kadın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.