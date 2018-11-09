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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa’nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Olay, Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 16 EHV 56 plakalı motosiklet ile Ferhan T. (19) kontrolündeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan Tolgahan A. (17), Kamiran A. (17) ve Numan T. (17) yola savruldu. Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kamiran A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Motosiklet ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç sürücüsü Ferhan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.'nın cesetleri, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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