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04 Temmuz 2017 11:15

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Bursa Karacabey’de yolda seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu devrildi.

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

04 Temmuz 2017 11:15

Kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Karacabey’in Uluabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul-İzmir otoyolu inşaatı için Karacabey’de bulunan şantiye alanına hafriyat malzemesi taşıyan Sedat Yıldırım (40) idaresindeki 16 BCC 13 plakalı kamyon, yolda seyir halindeyken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sedat Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Öte yandan, orta refüje devrilen kamyondan sızan mazot nedeniyle Karacabey Bölge Trafik Ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için Bursa’ya gidiş istikametinde kontrollü geçiş sağladı.




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