Hafriyat kazısı deprem korkusu yaşattı

Bursa'da bir inşaatın temel hafriyatı sırasında oluşan sarsıntılar paniğe sebep oldu. Vatandaşlar kendilerini dışarı ataren, sarsıntıyla birlikte evin duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi.

Olay, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 150 dairelik sitenin yanında yeni bir inşaatın temel kazısı sırasında aşırı sarsıntılar meydana geldi. Evlerinde uyudukları sırada vatandaşlar sarsıntı ve duvarların çatlaması sonucu deprem korkusuyla kendilerini dışarıya zor attı. Evlerinin duvarında derin çatlaklar oluştuğunu belirten vatandaşlar isyan etti.

Ev sahiplerinden Riyale E, ''Güya bizi korumak için inşaatın çevresine konulan koruma tabelalarını aşıp bahçemize kadar girdiler. Kazı sırasında bize ait olan ağaç karşı tarafa geçmiş, fakat dalları bu tarafta. Duvarlarda inceden çizgiler vardı, ama şimdi çatlaklar oluştu. Bu binaların temelleri atılmaya başlayınca duvarlar çatlamaya başladı. Zaten yatmamız mümkün değil. Sabah sekizden itibaren arkadaşlar saygısızca çalışıyor. Kayalar varmış, onları parçalıyorlarmış. Sabah deprem olduğunu zannettik. Üst komşuya çıktım, o da deprem oluyor zannetmiş. Ben de oğlumu aradım. Yönetici buranın şantiye şefiyle görüşmüş, 'Kayalar var, onları kırıyoruz, o yüzden olmuş' diye cevap almış" diye konuştu.

Site sakinleri yetkilere bir an önce bu durumla ilgilenmeleri konusunda çağrıda bulundu.