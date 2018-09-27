Hain geceyi yeniden yaşattılar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nun hazırladığı “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik günü” programı hain darbe girişimini adeta yeniden yaşattı.

Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okul müdürleri veliler ve öğrenciler katıldı. Sosyal bilgiler öğretmeni Tuğba Sarıca, Türk tarihinin kahramanlıklarla ve zaferlerle dolu olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsü Türkiye'nin dönüm noktalarından birisidir. Bizler diğer elde ettiğimiz zaferleri tarih kitaplarından, öğretmenlerimizden, ailelerimizden ve büyüklerimizden dinledik. Ancak 15 Temmuz hain gecesini bizzat kendimiz yaşadık. Biz diğer zaferlerimizi düşmana karşı yaptık. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminde içimizden çıkan hainlerle mücadele ettik. Kendi topumuzun tankımızın uçağımızın önüne gövdemizi siper ettik. Acımız çok taze. Ancak gururumuz da bir o kadar fazla. Geleceğimize sahip çıkmanın gururunu yaşadık. Biz Türk milleti olarak gücümüzü bütün dünyaya bir kez daha gösterdik. Bizler gücümüzün farkındayız. Ancak yapılan hataların ve yanlışlarında farkında olmalıyız. Bundan sonra daha çok çalışarak daha büyük bir millet olabiliriz' diye konuştu.

Programda daha sonra Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu şiir yarışmasında ilk üçe giren şiirleri öğrenciler Melike Kaşmer, Erenay Özbey ve Melike Özdoğru okudu. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylardan derlenen video gösteriminin ardından öğrencilerin hazırladığı demokrasi şehitleri konulu oratoryo izleyenlere duygulu anlar yaşattı.