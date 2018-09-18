Hak ihlali Yunanistan'a yakışmıyor

Dr. Yüksel Özkan, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik hak ihlallerine dikkat çekerek, bunun Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve kendini demokrasinin beşiği olarak adlandıran Yunanistan'a hiç yakışmadığını söyledi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini ağırladı. Bursa milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular'ın da aralarında bulunduğu heyeti ekibi ile birlikte karşılayan BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ali Eminlatif, öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Batı Trakya'nın milli bir dava olduğunun altını çizen Eminlatif, ''Göreve gelmeden önce her siyasi partiye eşit mesafede olacağımızı ve 'bize bir el uzatana biz bin el uzatacağız' demiştik. Öyle de yapıyoruz'' dedi.

Batı Trakya desteğinizi bekliyor

Batı Trakya Türkleri'nin son durumu ile ilgili de bilgi veren Eminlatif, AB üyesi Yunanistan'ın gelir seviyesi en düşük bölgesinin Batı Trakya olduğunu, ayrıca ekonomik kriz kıskacındaki Türk azınlığa Lozan antlaşmasından doğan haklarının hala verilmediğini söyledi. Buna rağmen Türkiye'de meselelerinin büyük oranda çözüldüğünü ifade eden Eminlatif, ''Sizlerden beklentimiz her zaman Batı Trakya'ya destek olmanız. Yunanistan'daki Türk azınlık anavatandan destek almadığı zaman kendini çok yalnız hissediyor'' dedi.

Türk heyetlere psikolojik baskı

Özkan da, Batı Trakya ve Balkanların önemine işaret ederek, ''Buralarda iki kelime özdeşleşmiştir; 'Türk' demek 'Müslüman' demek, 'Müslüman' demek 'Türk' demektir. Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman toplumlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karakoludur ve Türkiye'nin güvencesindedir. Eğitimden inanca, etnik kimlikten sivil toplum örgütlerine kadar her alanda ciddi sıkıntılar var. Bu, AB'nin üyesi ülkelerini 'demokrasinin beşiği' olarak adlandıran Yunan yöneticilere hiç yakışmıyor. Uluslararası mahkemelerde dava kazanılmasına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin tabelasını hala astırmıyorlar. En son 24 Temmuz'da merhum Dr. Sadık Ahmet'in anma gününde Batı Trakya'ya ve kurduğu partisi DEB'i ziyaret ettiğimde, oraya gelen Türk heyetlere büyük baskı uygulandığını gördüm. Yunan polisi psikolojik baskı yapıyor. Hudutta işlemler geciktiriliyor'' diye konuştu.