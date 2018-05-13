Hakan Çavuşoğlu: "Türkiye kabuğunu yırttı"

Türkiye’nin kabuğunu yırttığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bundan sonra bizim hızımızı yavaşlatabilirler ancak durduramazlar. Hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız" diye konuştu.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi’nde öğle namazının ardından Barakfakih Hazretleri’nin mezarını ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin kabuğunu kırdığını dile getirerek, "Türkiye’nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür. Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye’sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır” dedi.

"Türkiye kabuğunu yırttı"

Ardından Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin Mevlid-i Şerif programına katılan Çavuşoğlu burada da bir konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan Çavuşoğlu, “15 Temmuz gecesi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındayken, Batı Trakya’dan Makedonya, Kosova, Bosna, Bulgaristan’dan kardeşlerimizin ‘Bize ihtiyaç var. Açın kapıları geliyoruz’ dediklerine şahitlik ettim. Türkiye’nin bayrağı altında yaşayıp da, ekmeğini, suyunu içip de, iaşesini temin edip de bu bayrağa saldıranlar, düşmanlık edenler karşısında bir başka bayrak altında yaşasa da Balkan coğrafyasındaki insanlar onlara karşı her zaman dimdik ayakta kalmaya devam edecekler. Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olduğunu görmek isteyenlere gönül coğrafyamızı gösteriyoruz. Biz güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye kabuğunu yırttı. Bundan sonra bizim hızımızı yavaşlatabilirler ancak durduramazlar. Hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bizim sınırlarımız 786 bin kilometrekare kara sınırı olsa da gönlümüzün sınırı yoktur. Bizim gönüllümüz sınırı Afrika’nın içlerine, Balkanların dağlarına kadar sirayet ediyor” şeklinde konuştu.