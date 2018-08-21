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21 Ağustos 2018 14:31

Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari kadın uyuşturucu satarken yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı.

Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari kadın uyuşturucu satarken yakalandı

21 Ağustos 2018 14:31


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şahısların ifadelerinden yola çıkarak kendilerine uyuşturucu madde satan şahısların kimliklerini tespit etti. Narkotik polisi, tespit edilen şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında H.Y, G.Y. isimli 2 kadın ile E.Ö. isimli bir erkek gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yeri ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda sentetik kannobinoid maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.


Öte yandan baskında gözaltına alınan kadınlardan H.Y. hakkında daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ve uzun zamandır arandığı öğrenildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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