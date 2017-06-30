Hırsızlık, gasp, tehdit, dolandırıcılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan sabıkalı olan İsmail A. (46), Kumsaz üzerinden otomobiliyle Bursa’ya geçmek istedi. Emniyet ekipleri, şahsın hareketlerinden şüphelenince otomobilde inceleme yaptı. İsmail A’nın uzun zamandır farklı suçlardan arandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, 26 plakanın, zanlının kullandığı araca değil, farklı bir otomobile ait olduğunu tespit etti. Zanlı, o aracın da kendine ait olduğunu iddia etti.

Ankara ve Eskişehir’de farklı suçlardan aranan ve hakkında kesilmiş cezalar bulunan İsmail A. ile alakalı Eskişehir’de kayıp ilanı da verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından adalete teslim edilecek.