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30 Haziran 2017 12:28

Hakkında kayıp ilânı verilen suç makinesi sahte plakalı araçta yakalandı

Eskişehir’de hakkında gazetelere kayıp ilânı verilen suç makinesi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahte plakalı araçta yakalandı.

Hakkında kayıp ilânı verilen suç makinesi sahte plakalı araçta yakalandı

30 Haziran 2017 12:28


Hırsızlık, gasp, tehdit, dolandırıcılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan sabıkalı olan İsmail A. (46), Kumsaz üzerinden otomobiliyle Bursa’ya geçmek istedi. Emniyet ekipleri, şahsın hareketlerinden şüphelenince otomobilde inceleme yaptı. İsmail A’nın uzun zamandır farklı suçlardan arandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, 26 plakanın, zanlının kullandığı araca değil, farklı bir otomobile ait olduğunu tespit etti. Zanlı, o aracın da kendine ait olduğunu iddia etti.


Ankara ve Eskişehir’de farklı suçlardan aranan ve hakkında kesilmiş cezalar bulunan İsmail A. ile alakalı Eskişehir’de kayıp ilanı da verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından adalete teslim edilecek.




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