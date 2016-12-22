‘Halil İbrahim Sofrası’ İkizce Mahallesi’nde Kuruldu

‘Halil İbrahim Sofrası’ etkinliklerini, önceki gün İkizce Mahallesi’nde sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri vatandaşlarla birlikte masaya yatırdı.

Özkan, İkizce Cami’nde kılınan sabah namazı sonrası mahalle kahvesinde kurulan sofrada vatandaşlarla aynı masayı paylaşarak, belediye tarafından gerçekleştirilen yatırımları da denetledi.

"Vatandaşlarımızla birlikte çözüm yolları geliştireceğiz"

‘Halil İbrahim Sofrası’ buluşmalarını çok önemsediklerini kaydeden Başkan Ali Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, Halil İbrahim Sofrası ismini verdiğimiz vatandaş buluşmalarında, merkez-kırsal ayırt etmeden kahvehanelerde, camilerde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Karacabey Belediyesi’nden herhangi bir talebiniz, isteğiniz, sıkıntınız varsa onları dinlemeye, sizlerle beraber değerlendirmeye ve çözüm yollarını geliştirmeye her zaman hazırız ve bunu geliştirerek sürdürmeye de son derece kararlıyız” dedi.

"Yetkililerin ilgisinden memnunuz"

Belediye Başkanı ile aynı masayı paylaşarak sorunlarını aktarmaktan ve belediyenin mahallelerine gerçekleştirdiği yatırımlardan duydukları memnuniyeti aktaran İkizce Mahallesi sakinleri de, “Büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne kavuşmamız ve modern belediyecilik imkânlarından faydalanmanın yanı sıra; yetkililerin mahallemize gelerek taleplerimizle yakından ilgilenmesi ve bizleri dinlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.