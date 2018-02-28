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28 Şubat 2018 16:56

‘Halil İbrahim Sofrası’ Kedikaya Mahallesi’nde kuruldu

‘Halil İbrahim Sofrası’ isimli vatandaş buluşmalarını Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kedikaya Mahallesi’ni ziyaret etti.

‘Halil İbrahim Sofrası’ Kedikaya Mahallesi’nde kuruldu

28 Şubat 2018 16:56


Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘Mobil Başkan’ sloganı ile gerçekleştirdiği ‘Halil İbrahim Sofrası’nı hız kesmeden sürdürürken, belediyenin gerçekleştirdiği yatırımları da yerinde inceledi. Ali Özkan, Kedikaya Cami’nde kılınan sabah namazı sonrası mahalle kahvesinde kurulan sofrada vatandaşlarla aynı masayı paylaştı.


İstişare kültürü ve ortak yönetim anlayışını benimsediklerini kaydeden Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak Halil İbrahim Sofrası ismini verdiğimiz vatandaş buluşmalarında, merkez-kırsal ayırt etmeden kahvehanelerde, camilerde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Karacabey Belediyesi’nden herhangi bir talebiniz, isteğiniz, sıkıntınız varsa onları dinlemeye, sizlerle beraber değerlendirmeye ve çözüm yollarını geliştirmeye her zaman hazırız ve bunu geliştirerek sürdürmeye de son derece kararlıyız” dedi.


Son dönemde, başta tüm Güney Marmara Bölgesi olmak üzere Karacabey genelinde de devlet tarafından otoyol, köprü, baraj gibi büyük ölçekli projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi olarak modern kentleşme adına birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.




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