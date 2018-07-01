Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 10:19

Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu

BURSA (İHA) – Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu

01 Temmuz 2018 10:19

Baskın sırasında evde bulunmayan zehir tacirlerinin halıların içine gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Rona buldu.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Baskında adreslerde arama yapan ekipler, açık bırakılan çamaşır makinesi ve vantilatörden aranan şahısların evden birkaç dakika önce çıktığını belirledi. Şahısların eve dönme ihtimaline karşı uzun süre bölgede bekleyen ekipler, söz konusu adreste dakikalarca arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği Rona’nın da katıldığı operasyonda halıların içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Rona’nın evde tepki verdiği halıları arayan narkotik polisi, gizlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirdi. Ekipler arama tamamlandıktan sonra adresten ayrıldı. Adreste ikamet eden şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç