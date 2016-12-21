Mudanya Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Selma Yarar, 32’nci muhtarlar toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen mahalle ve köy muhtarları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 32. kez bir araya geldi. Adana, Bilecik, Burdur, Bursa, Giresun, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’tan gelen 500’e yakın mahalle muhtarını öğle yemeğinde ağırladı. 32. buluşmaya Mudanya’dan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Selma Yarar da katıldı. Bursa Valiliği’nin davetiyle toplantıya katılan Yarar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de el sıkışarak mahallesi ve Mudanya’yı ile ilgili sıkıntılarını içeren dosyayı iletti. Yarar, tarafından sunulan dosyada, muhtarların içinde bulunduğu genel sıkıntılarının yanı sıra yerel düzeyde ilçe ve mahalle sınırlarında öncelikli ihtiyaç arz eden ve kurumlar arasında çözülebilecek problemleri içeren taleplerin yer aldığı öğrenildi.