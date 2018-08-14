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14 Ağustos 2018 10:56

Halk Dansları Topluluğu’na en iyi grup ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, 2-6 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Bari kentinde düzenlenen Alberobello Festivali’nde “En iyi grup” seçildi.

Halk Dansları Topluluğu’na en iyi grup ödülü

14 Ağustos 2018 10:56


Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak, UNESCO’nun da desteklediği ve bu yıl 35’incisi düzenlenen festivale, bugüne kadar hiçbir Türk grubun davet edilmediğini, kendilerinin de şubat ayından beri büyük çaba harcayarak tanıtım materyalleri gönderdiklerini ve sonunda festivale davet almayı başardıklarını belirtti.


Festivale Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 24 dansçı, 2 müzisyen ve 2 yönetici olmak üzere toplam 28 kişi katıldı. Festivalde 10, 25 ve 30’ar dakikalık gösteriler sergileyen Bursa Uludağ Üniversitesi ekibi, Zeybek, Artvin, Stilize olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinden örnekler sundu.


Festival Komitesi, Arjantin, Gürcistan, İtalya, Ekvator, İspanya gibi ülkelerin de halk danslarıyla yer aldığı etkinlikte, Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu’nu “En iyi grup” olarak seçti.


Halk Dansları Topluluğu, ayrıca orada bulunan ülkeler tarafından da beğenilerek, ülkelerindeki festivallere resmen davet aldı.


Öğretim Görevlisi Nazım Gürak, Uludağ Üniversitesi’ni, Bursa’yı ve Türkiye’yi doğru tanıtmak adına, kendilerine destek veren başta Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.




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