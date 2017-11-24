Halk gününde alt yapı konuşuldu

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıya Başkan Sadi Kurtulan, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşın taleplerinin takibi ve işin sonuçlandırılması için hazırlanan formlar, Başkan Sadi Kurtulan’ın talimatıyla ilgili birimlere aktarıldı. Halk günlerinin sosyal medya ya da internet imkânı bulamayan vatandaşlarla buluşmada önem arz ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, “Hemşerilerimiz bizim mesai arkadaşlarımızdır. Onların tespitleri bize yardımcı oluyor” dedi.

İki saat süren toplantıda vatandaşın sorularına tek tek cevap veren Başkan Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa’nın çözüm bekleyen en büyük meselesinin alt yapı olduğunu dile getirerek, “Su isale hatları tek tek elden geçiriliyor. Bununla ilgili altyapıya son 3 yılda 100 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Söğütalan’daki içme suyu merkeze getirildi, şimdi sıra Bostandere hattının getirilmesinde. İki yeni su deposu inşa ederek, kapasiteyi 17 kat arttırdık. Su ile ilgili yapılan işler kalıcı islerdir. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları değişecek. Kredisini bu hafta alıyoruz. Fevzi Dede Mahallesi’nden başlayarak bütün mahallerimizde alt yapı hamlesini gerçekleştireceğiz. Kırsal mahallelerde paket arıtma yapıyoruz. Mustafakemalpaşa’nın altyapı maliyeti 250 milyon TL’yi bulacak. Seçimleri değil, geleceği düşünerek bu işleri yapıyoruz” diye konuştu.

Halk günleri randevu almaksızın her perşembe günü 14-16 saatleri arasında bütün vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek.