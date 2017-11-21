Halk gününe büyük ilgi

İlki yapılan halk gününe Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, başkan yardımcıları Enver Erdoğan ve Mustafa Eren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar beklentilerini doğrudan başkana iletme imkânı buldu. Alt yapı, imar ve çevre konusundaki talepleri tek tek cevaplayan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, su ve ulaşım ücretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yakında indirime gidilmesi konusunda planlamalar yapıldığı müjdesini verdi. Alt yapı ihtiyacının Mustafakemalpaşa’nın önceliği olduğunu kaydeden Kurtulan, atık su arıtma tesisinin yapımında sona yaklaşıldığını dile getirerek, “Halkımızın kısa vadeli isteklerini hemen yerine getireceğiz. Zaman gerektiren konularda da iş takibini yapacağız” dedi.

Toplantıda vatandaşın taleplerinin takibi ve işin sonuçlandırılması için hazırlanan formlar ilgili birimlere aktarıldı.

Halk günü toplantıları randevu almaksızın her perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Meclis Salonu’nda yapılacak.