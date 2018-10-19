Halk üniversitesi Bursa'yı sarıyor

Bursalılara ücretsiz eğitim fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (BUSMEK) yeni bir kurs merkezi daha eklendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği değere dikkati çekerek, hayat boyu öğrenme anlayışı ile yoluna devam eden BUSMEK'in Hürriyet Kurs Merkezi'ni hizmete açtı. Aktaş, eğitimin hangi yaşta olursa olsun insana faydası olacağına dikkati çekerek, “Öğrenmenin yaşı yok. Bugün alınan bir eğitim gelecekte hiç beklenmedik bir anda kişiye fayda sağlayabilir. 2006 yılında 5 kurs merkeziyle yola çıkan BUSMEK, 13. yılında 30 farklı mekânda yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarıyla birlikte hizmete devam ediyor, bir şehir üniversitesi ve halk üniversitesi pozisyonunda hizmetlerini yerine getiriyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, mekanın oluşum sürecini de anlatarak, “BUSMEK'in merkezi noktaların yanı sıra şehrin ara sokaklarına da taşınması ve vatandaşlarımızın bu kurslara daha rahat ulaşabilmelerini düşünüyorduk. Kurs merkezlerine bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BUSMEK'in hizmetinden istifade eden fertleri üretmeye yönelttiğini anlatan Aktaş, aynı zamanda kursiyerlerinin kültürel ve sosyal yönden gelişmelerine de katkı sunulduğunu belirtti. Aktaş, BUSMEK'in, Bursa'nın istihdamına artı değer katmak maksadıyla sanayileşmenin doğurduğu kalifiye eleman açığını kapatmaya da ciddi şekilde yardımcı olduğunu ifade etti.

Aktaş, “Kaliteli eğitim anlayışını, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursalıların teveccühlerinden alan BUSMEK, hayat boyu öğrenme esasları çerçevesinde yılda 30 bin civarında kursiyere ulaşıyor. Şu anda 250 farklı branşta eğitimlerimiz devam ediyor. BUSMEK, Bursa halkının sanat ve meslekî ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla her geçen gün merkezlerine bir yenisini eklemeye devam ediyor. Hürriyet Kurs Merkezi'nde yaz dönemi için 15 branşta 666 ön başvuru alındı, 15 grupta 217 kişiyle eğitime başlandı” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de konuşmasında, şehrin her köşesine ulaşan eğitim hizmetlerinin eğitim kalitesini gücünü arttıracağını söyledi. İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da gerçekleştirdiği hizmetlerin önemine vurgu yaparak, “Türkiye'de bir geleneği yerine getiriyoruz. Bizler önümüze çıkan problemleri çözerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, sağlam bir şekilde hedeflerine ulaşmaktadır. Bu birliktelik olduğu sürece başarı Türkiye'nin olacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç de daha önce kendisinin de görev yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime önem verdiğini hatırlattı. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in de katıldığı törene, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve BUSMEK kursiyerleri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları kurdeleyi keserek kurs merkezinin açılışını yaptı. Aktaş, kurs merkezini de gezdi ve kursiyerlerle sohbet etti.