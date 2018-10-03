Halk üniversitesi BUSMEK eğitimde çıtayı yükseltiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 53 branşta eğitim verecek olan BUSMEK Ertuğrul Kurs Merkezi'ni hizmete açtı. Başkan Alinur Aktaş, devletin ve belediyelerin tasarrufu konuştuğu bir dönemde, kesinlikle tasarruf etmeyecekleri tek konunun eğitim olduğunu söyledi.

Bursa'nın meslekî eğitimde çıtasının yükseltilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 13. yılında 30 farklı mekanda hizmet veren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (BUSMEK) tüm kesimlere ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Ertuğrul Kurs Merkezi törenle hizmete açıldı. Yaz dönemi için 25 branşta 1.055 ön başvurunun alındığı kurs merkezinde, 27 grupta 489 kişiye eğitim verildi. Yabancı dillerden kişisel gelişime, bilgisayar kullanımından giyim üretim teknolojilerine, el sanatlarından robotik kodlamaya kadar birçok branşta eğitimlerin verildiği merkez, 2018-2019 yeni eğitim öğretim dönemi için de 3.100 başvuru aldı. 4 katlı merkezde 12 adet derslik bulunurken, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 53 branşta eğitimler verilecek. Bu branşlar arasında yabancı dillerden el sanatlarına, yiyecek içecek hizmetlerinden kişisel gelişime kadar birçok branş bulunuyor.

30 farklı mekânda hizmet

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışın ilçeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. BUSMEK'in rahmetli Başkan Hikmet Şahin döneminde 2006 yılında hizmet vermeye başladığını ve Recep Altepe döneminde biraz daha geliştiğini hatırlatan Başkan Aktaş, idealist anne ve babalar olabilmek için bu tür yerlerin önem arz ettiğini kaydetti. BUSMEK'in bir halk üniversitesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Öğrenmenin yaşı yoktur. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devlet eliyle sunulan bu tür imkanlardan herkesin istifade etmesi gerekir. BUSMEK, ortaya koyduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışmaya imza atıyor. İnsanların kişisel gelişimine katkılar sunduğumuz gibi yurt dışında da organizasyonlar yapıyoruz. 2006 yılında rahmetli Hikmet Şahin döneminde 5 kurs merkeziyle yola çıkan BUSMEK, 13. yılında 30 farklı mekânda hizmet veriyor. Bizler için kurs merkezlerinin verimli kullanılması önemlidir. Devletin ve belediyelerin tasarrufu konuştuğu bir dönemde, kesinlikle tasarruf etmeyeceğimiz konu eğitimdir. Yeter ki bizler 7'den 70'e herkesin hayatına dokunalım ve gelişimlerine katkı sunalım” dedi.

Yılda 30 bin kursiyer

Ertuğrul Kurs Merkezi'nin de vatandaşların sanatsal ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını anlatan Başkan Aktaş, toplumun gelişimi ve Bursa'nın yarınlara daha güzel hazırlanması için eğitim konusunda hiçbir yardımdan kaçınmayacaklarını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktaran Başkan Aktaş, vatandaşların kurs merkezlerine gelerek yararlanmalarını istedi. Her yıl ortalama 30 bin kursiyere 250 farklı branşta eğitim hizmeti sunulduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yetişkin eğitimleriyle toplam 210 bin kişiye, örgün eğitime takviye kurslarıyla Hamitler Çocuk Merkezi'nde, Alacahırka Çocuk Merkezi'nde ve Sosyal Eğitim Merkezi'nde 7 bin öğrenciye eğitim verildiğini açıkladı. Bu kurslardan dezavantajlı grupların da yararlandığını ve ayaklarına kadar hizmetin götürüldüğünü aktaran Başkan Aktaş, “2018-2019 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar yeni başlamasına rağmen 25 bin civarında ön kayıt alındı. Yeni dönemde 469 grupta eğitim verilecek. Sosyal Eğitim Merkezi, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa kurs merkezlerinde yükseköğretim kurumlarına hazırlanan öğrencilere kurs verilecek. Öte yandan bazı el sanatlarını da yaşatmaya çalışıyoruz. İpek kozası el ürünleri, ahşap boyama, deri aksesuar yapımı branşlarında BUSMEK marifetiyle hizmet veriyoruz. KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerine katılan kursiyerlerimizden ise 122 kişi kendi işyerini açtı. “Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor” projesi kapsamında ise peştamal, şal, bebek takımları, kravat, bornoz takımları, gömlek, abiye elbiseler, keseler, masa örtüleri, çantalar ve fulârlar yapıldı” diye konuştu.