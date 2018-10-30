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Haluk Levent, Nilüfer'deki Hayvan Bakım Merkezi'ne hayran kaldı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti.


Nilüfer Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne almak için Bursa'ya gelen Haluk Levent, konser öncesi Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Levent, Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'den bilgi aldı. Merkezde bulunan ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, kedi yeni doğan üniteleri ile sahiplendirme bölümlerini de gezen Haluk Levent, merkeze olan hayranlığını “Muazzam bir yer gördüm” sözleriyle dile getirdi.


Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün can dostlara yönelik çalışmalarını sosyal medya üzerinden gördüğünü belirten Levent, “Konsere gelmeden önce burayı ziyaret etmem gerektiğini düşündüm. Biraz baskın gibi oldu. Bu baskını yaptım, iyi ki de yapmışım. Ben sözümü esirgemem. Muazzam bir yer gördüm. Türkiye'de çok yer dolaştım ama bu kadar donanımlı ve güzel bir barınağa rastlamadım henüz. Belki de vardır ama ben rastlamadım. Burası beni çok tatmin etti” dedi. Levent, ziyareti sırasında can dostlarla “gör-çek” yapmayı da ihmal etmedi.


Haluk Levent, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı bir işbirliği hareketi olan Ahbap Derneği'nin Bursa topluluğu ile can dostlarına yönelik yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri hakkında da Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.

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