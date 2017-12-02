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02 Aralık 2017 15:17

Haluk Levent’ten borcunu ödediği Recep Sert’e ziyaret

Rock şarkıcısı Haluk Levent, 12 bin liralık borcunu ödeyerek cezaevinden çıkmasını sağladığı Türkiye’nin 5.

Haluk Levent’ten borcunu ödediği Recep Sert’e ziyaret

02 Aralık 2017 15:17

yüz nakillisi Recep Sert’i Bursa’nın İnegöl ilçesindeki işyerinde ziyaret etti.


Recep Sert, rock şarkıcısı Haluk Levent’in borcunu ödemesi sonucunda 16 Kasım 2017 tarihinde tahliye edilmişti. Cezaevinde rahatsızlanan Sert, Bursa Devlet Hastanesi’ndeki bir günlük tedavisinin ardından da taburcu oldu.


Esma Sert ile telefonda görüşen Haluk Levent, kendisini ziyaret edeceği sözünü vermişti.


Haluk Levent, bu sabah Bursa’nın İnegöl ilçesine gelerek Sert ailesini Esma Waflle işyerinde ziyaret etti.


Çiftle kahvaltı yapan Levent, bir saatlik sohbetin ardından ayrıldı.


Ziyarette Sert ailesi Haluk Levent’e bir kez daha teşekkür ederken, Haluk Levent her Bursa konserinde Sert ailesini ziyaret edeceğini söyledi.


Esma ve Recep Sert ortak sosyal medya hesabından Haluk Levent ile çektirdikleri fotoğrafı "Bir insan bu kadarmı doğal olur. Cansın abi sözünün erisin adam gibi adamsın, bize inandığın için dinlediğin için, kalkıp buralara geldiğin için teşekkür ederiz. Allah yolunu hep açık etsin, iyi insanlar çıkarsın karşına" ifadeleriyle paylaştı.




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