Haluk Levent'ten direnişteki Cargill işçilerine ziyaret

Rock sanatçısı Haluk Levent, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cargill işçilerine destek verdi.

208 gün önce işten çıkarılan 14 Cargill işçisinin fabrika önündeki direnişine Haluk Levent'ten destek geldi. Fabrika önünde çadır kuran işçileri ziyaret eden Haluk Levent, işçilere destek mesajları verdi. İşçilerle birlikte fabrika önünde kahvaltı yapan Haluk Levent, Cargill işçilerinin direnişlerinin haklı olduğunu belirterek, "Bizler bu direnişe ilk günden beri destek oluyoruz. İşçilerimizin yanında olmak ve onlarla bir arada olmak için bugün buradayız" dedi.