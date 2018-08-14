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14 Ağustos 2018 10:59

Hamile sürücülerin karıştığı kazalar ucuz atlatıldı

Bursa Ankara Yolu ve Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Hamile sürücülerin karıştığı kazalar ucuz atlatıldı

14 Ağustos 2018 10:59

Her iki araç sürücüsünün hamile olması yürekleri ağza getirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilk kaza, Bursa Ankara Yolu’nda meydana geldi. Betül A. yönetimindeki 16 UY 016 plakalı araç sürücüsü kırmızı ışıkta beklemede olan Murat B. yönetimindeki 34 HG 0139 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu Betül A. ile Hümeyra C. ve Ergi Acar B. yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza ise Süleymaniye Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi. Elif Ö. yönetimindeki 16 AZZ 301 plakalı araç ile Sinan E. yönetimindeki 16 AFB 249 plakalı araç Mustafa Kahya sokağı üzerinde çarpıştı. Kaza sonucu Elif Ö. hafif şekilde yaralandı. Hamile olan sürücü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki ayrı kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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