Hamitler Spor Tesisleri gün sayıyor

Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen Hamitler Spor Tesisleri’nde 34x54 ölçülerinde futbol sahası bulunuyor. Saha etrafında 300 metrelik koşu parkuru yer alacak. 320 metre kare alan üzerine inşa edilen kapalı alanlarda ise soyunma odaları, duşlar, kafe ve mescit yer alıyor. Hamitler Spor Tesisi’nin inşaat çalışmaları tamamlanırken, futbol sahası ve kapalı alanlarda ince işçilikler devam ediyor. 1 milyon 176 bin TL kaynak kullanılan tesis, ince işçiliklerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ ideali ile ilçenin dört bir yanını spor tesisleriyle donattıklarını ifade ederek, “Spor tesislerimiz sayesinde gençlerimiz boş vakitlerini spor yaparak geçiriyor. Spor tesisleri noktasında Osmangazi Belediyesi olarak ciddi yatırımları olan bir belediyeyiz. Her mahallemizde halı sahalarımız, basketbol sahalarımız bulunuyor. Köyler de mahalle olup belediyemizin sorumluluk alanına girince, her köye park ve spor tesisi yapmak için çalışma başlattık” dedi.

Hamitler Spor Tesisleri’ndeki çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü belirten Dündar, “Futbol sahası, soyunma odaları, duşlar, kafe bölümünün yer alacağı bu spor tesisimiz, hem bölgedeki spor kulüplerine ev sahipliği yapacak hem de spor yapmak isteyen bölge sakinlerine hizmet verecek. Spor tesisinin yanına yapacağımız yeşil alan ile de bölgede yeni bir sosyal donatı alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımız buraya gelerek hem spor yapabilecek hem de modern bir şehirde yaşadıklarını en güzel şekilde hissedecekler” diye konuştu.