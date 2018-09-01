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01 Eylül 2018 13:43

Hamsi 15 liradan tezgâha indi

Av mevsiminin açılmasıyla birlikte balıkçılar ağları dolu olarak döndü.

Hamsi 15 liradan tezgâha indi

01 Eylül 2018 13:43

Bursa’da balık pazarında tezgâhlar şenlendi.


1 Eylül tarihi itibariyle balık av mevsimi açıldı. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağlarında balıklarla döndü. Yakalanan balıklar Tuzpazarı’nda tezgâhlarda satışa çıktı. Hamsiyi büyük bir özlemle bekleyen vatandaşlar balıkçılara koştu. Tezgâhta hamsi ve istavrit 15 liradan satılırken, sardalye 20, çupra ve levrek ise 30 liradan satılıyor. Vatandaşlar en çok ilgiyi hamsiye gösteriyor.


Bursa’da balık satan esnaf, “Balık ev mevsimi bugün itibariyle açıldı. Balıklar tezgâhlara gelmeye başladı. İlk gün olması sebebiyle tezgâhlar canlanmadı. Vatandaşlar hamsiyi çok özlemişti, şu an en çok tercih edilen hamsi. Fiyatı 15 lira. İlerleyen günlerde balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.




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