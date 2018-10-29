Hannover'da Coşkunöz Kalıp Makina'ya büyük ilgi

Coşkunöz Kalıp Makina, dünyanın en büyük sac işleme fuarı olan Euro BLECH'te büyük ilgi gördü. Coşkunöz Kalıp Makina'nın 35 yıllık sektör tecrübesi, sektörün liderlerinin ve tedarikçilerin dikkatlerini çekti.

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen ve 41 ülkeden bin 500 iştirakçiyi bir araya getiren Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı Euro BLECH'te Coşkunöz Kalıp Makina'ya büyük ilgi vardı. Coşkunöz Kalıp Makina, köklü imajı ve ürün kalitesi ile uluslararası rakiplerinin arasından sıyrıldı. 1983 yılından itibaren Türkiye'nin kalıp imalatı pazarında öncü olan Coşkunöz Kalıp Makina, fuarın en çok ziyaretçi çeken firmalarından biri oldu.

23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen fuar dünya otomotiv ve sac işleme sektörünün devlerini tek çatı altında topladı. Türkiye'den 97 firmanın katıldığı fuarda Coşkunöz küresel ölçekte ilgi çeken firmalardan oldu. Fuardaki ilgiden memnun olduğunu belirten Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Alkım Denizciler, “Bu sene de Euro BLECH'te 35 yıllık sektör tecrübemiz, A sınıfı kalitedeki ürünlerimiz ve önemli referanslarımız ile ziyaretçileri etkiledik. Önceki yıllarda pazar payımızın büyük bir kısmı Avrupa pazarı olurken, son yıllarda Rusya pazarında yaptığımız iş birlikleri ve yüksek ihracat paylarımızla müşteri ve marka ağımızı büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar sonrası anlaşmalarla birlikte 2019'da rotamıza yeni coğrafi bölgeler ekleyerek dünyanın her bölgesine ihracat yapıyor olacağız. Türkiye'nin en büyük otomotiv kalıp üretimi kapasitesine sahip olduğumuzu sektörün global müşteri temsilcilerine duyurmamızın asıl gayesi ülkemiz ihracatına katkı sunmaktır” dedi.

Coşkunöz Kalıp Makina, OEM ve diğer sanayi firmalarının verimlilik ve kalite hedeflerini karşılamak için yenilikçi ve kalite odaklı çalışmalarını, güçlü makina parkı ve kalıp yetkinliklerini ziyaretçileri ile paylaştı. Anahtar teslim proje yönetimi anlayışıyla ülkelerin pazar taleplerine yönelik ileri mühendislik yetenekleri ile çözümler sunan Coşkunöz, fuarda uluslararası müşterileri ile bir araya geldi. Üretim kapasitesinin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç eden Coşkunöz Kalıp Makina büyümeye emin adımlarla devam ediyor.