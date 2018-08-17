Harmancık MYO’ya TANAP desteği

354.900 TL’lik proje desteği almaya hak kazandı. Yüksekokul, verilen destekle İç Mekân Tasarım Programı için prefabrik atölye kuracak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı II. Doğrudan Hibe Çağrısı için sunduğu “Üniversite TANAP’la Üretecek, Harmancık Üniversite ile Gelişecek” isimli projesi kabul edildi. Kabul edilen proje, TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol ile Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Halil Ünal’ın da katıldığı törenle Ankara’da imzalandı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Halil Ünal, verilen bir milyon 354 bin 900 TL’lik destekle, Harmancık Meslek Yüksekokulu, İç Mekân Tasarım Programı için 700 metrekare taban alanına sahip prefabrik atölye kurup, üretim makine ve ekipmanlarıyla donatacaklarını söyledi. Prof. Dr. Ünal, böylece öğrencilere kaliteli ve donanımlı meslekî eğitim vereceklerini, bundan yöre halkının da yararlanacağını belirtti.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak 1850 km uzunluğunda ana hattın 20 ilden geçerek, Yunanistan sınırında son bulan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunuyor.