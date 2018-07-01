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01 Temmuz 2018 10:22

Harmankaya kanyonu büyülüyor

Bursalı dağcılar, Bilecik’e bağlı Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer alan Harmankaya kanyonuna hayran kaldı.

Harmankaya kanyonu büyülüyor

01 Temmuz 2018 10:22


Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi 4 dağcı, Bilecik’in Yenipapazar ilçesinde bulunan ve 15 yıl önce keşfedilen Harmankaya kanyonundaki güzelliklere bir kez daha şahit oldu. 4 kilometrelik kanyona halatlar yardımı ile inen dağcılar, yer yer boylarını aşan suların içinde yol kat etti. İçinde oluşan traverten taşlarıyla görenleri kendine hayran bırakan kanyonu geçen dağcılar, keyifli anlarda yaşadı.


Yaptıkları geçişle ilgili bilgi veren ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, "Geleneksel hale getirdiğimiz Harmankaya kanyonunu gerçekleştirdik. Hava tahminlerinin kötü olduğundan dolayı 4 kişilik bir ekiple yola çıktık. Hızlı bir şekilde tamamladık. Harmankaya kanyonunun keşfedilişinin de 15. yılını geride bıraktık. 15 yıl içerisinde herkes burayı tanıdı. Artık dağcıların il adresi burası oluyor. Harmankaya kanyonu bir doğa harikası diyebilirim. Tabiat parkı ilan edilmesinden sonra doğal hatlar döşendi. Daha az malzemeyle daha hızlı geçme imkanımız oldu” dedi.




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