Harun: “Galatasaray maçında bize inanılmaz destek olacaktır”

Bize yakışmadı. İki maçtır kazanıyoruz. Galatasaray maçı evimizde önemli bir karşılaşma. Bize inanılmaz bir destek olacaktır. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup eden Bursaspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bugün zorlu şartlar vardı, hava çok sıcaktı. Bu da bizi ve rakibi etkiledi. Gerçekten ilk yarı inanılmaz bir sıcak vardı. Güzel goller de bulduk, kazandık. Yediğimiz iki gol olmaması gerekiyordu. Bize yakışmadı iki gol. İnşallah bu hatalardan ders çıkartırız. Golleri de buluyoruz tabi o yönden de mutluyuz. Buraya kadar gelen taraftarlarımız stadı inlettiler. Bizi inanılmaz desteklediler. Teşekkür ediyoruz ve galibiyeti de onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.

“Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Ligin 6. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin de konuşan Harun, “İki maçtır kazanıyoruz. Evimizde önemli bir karşılaşma. Ben inanıyorum ki o karşılaşmada stat ful dolacaktır. Bize inanılmaz bir destek olacaktır. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Aziz: “3 puan kolay değildi”

Sol bek oyuncusu Aziz Behich de üst üste 3 puan aldıklarını hatırlatarak, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmadılar. Bu maçı arkamızda bırakacağız. Önümüzdeki hafta kupa maçı ve önemli Galatasaray maçı var. İnşallah bu formu devam ettiririz ve taraftarlarımız ile birlikte mutlu oluruz. Gol yememek istedik ama olmadı. Son 15 dakika biraz disiplinden koptuk. Hafta içi analizde ona bakarız. Şu an çok mutluyuz. Malatya iyi bir takım ve deplasmanda 3 puan kolay değildi. Artık önümüze bakacağız” dedi.