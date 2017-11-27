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27 Kasım 2017 12:23

Harun Tekin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak

Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle dünkü Karabükspor maçında forma giyemeyen kaleci Harun Tekin’in durumu belli oldu.

Harun Tekin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak

27 Kasım 2017 12:23

Milli kalecinin sağ omuz kasında 2. derecede yırtık tespit edilirken, 15. haftadaki Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı bildirildi.


Süper Lig’in 13. haftasında dün sahasında Karabükspor ile karşılaşan Bursaspor’da milli kaleci Harun Tekin, maçtan bir gün önceki antrenmanda sağ omzundan sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle sahada yer almayan milli kalecinin bugün MR’ının çekileceği duyurulmuştu. MR’ı çekilen deneyimli eldivenin sağ omuz kasında 2. derece yırtık tespit edildiği ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Adanaspor maçı ile 14. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak


Bu sezon forma giydiği son 5 maçta kalesinde yalnızca 3 gol görerek alınan puanlarda başrol oynayan Harun Tekin’in 15. haftada Bursa’da oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmesi için çaba sarf edileceği bildirildi.


Harun, bu sezon forma giydiği 12 Süper Lig maçında kalesinde 15 gol gördü. 4 maçta kalesini gole kapatan milli kaleci, yüzde 71 kurtarış yüzdesiyle oynadı.




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