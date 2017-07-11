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11 Temmuz 2017 14:36

Has Tavuk’a büyük ceza

Marmara Denizi’nin güney kıyılarını tavuk pisliği vurmasıyla alakalı Has Tavuk firmasına ceza kesildi.

Has Tavuk’a büyük ceza

11 Temmuz 2017 14:36

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Has Tavuk firmasına yönetmeliklere göre para cezası kesip, suç duyurusunda bulundu. Firmaya 30 gün mühlet veren yetkililer, aksi durumda işletmenin kapatmaya kadar gidecek.


Mudanya ilçesinin Yalıçiftlik Mahallesi’ndeki Has Tavuk çiftliğinin tavuk dışkılarını Ketendere’ye boşalttığı haberinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları, yaptıkları denetimlerde firmanın oluşan atıklarını arıtmadan denize attığını tespit etti. İl müdürlüğü yetkilileri, Has Tavuk firmasının 872 sayılı çevre kanunu 8. ve 11. maddeleri ile su kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinin 37. maddesini ihlal etmesi sebebiyle cevre kanununun 20/F maddesi kapsamında idari para cezası uyguladı. Ayrıca yetkililer, firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Firmaya 30 gün mühlet süre veren yetkililer, aksi durumda işletmenin kapatılması yönünde işlem uygulayacak.




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