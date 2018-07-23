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23 Temmuz 2018 16:49

Hasanağa Köyler Ligi 10 yıl sonra tekrar başladı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK), büyük ilgi gören “Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası”nı, 10 yıl aradan sonra tekrar düzenlemeye başladı.

Hasanağa Köyler Ligi 10 yıl sonra tekrar başladı

23 Temmuz 2018 16:49

Ligde 30 takım ile 900 sporcu yer alacak.


Nilüfer, Mudanya, Karacabey ilçelerine bağlı 30 kırsal mahallenin iştirak ettiği “Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası” büyük ilgi gördü. Hasanağa Futbol Sahası’nda düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yıllar sonra böyle bir turnuvayı tekrar başlattıkları için organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım artık her yıl bu kardeşlik ortamı devam eder. 30 takım, 900 sporcu ve teknik adam, iki ay süreyle 70 maç yapacaklar. Böyle turnuvalar, yıllarca sürecek dostluklara imkan sağlıyor. Kazanmak sporun ruhunda var ama böyle etkinliklerin sosyal kazanımları çok daha fazla oluyor” dedi.


Başkan Bozbey’in yaptığı başlama vuruşunun ardından ilk karşılaşmalar başladı. Büyük ilgi gören karşılaşmaları, kadınlar da ilgiyle izledi.


İki ay boyunca hafta sonları devam edecek olan “Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası”, beşer takımdan oluşan altı grupta oynanacak. Maçlar sonunda ilk ikiye giren ekipler ve en iyi dört grubun üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. 35 dakikalık çift devreli lig usulüne göre oynanan maçlarda FIFA oyun kuralları uygulanıyor.




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