Haşeratın çırasını yakan 200 yıllık ambarlar

Çam özü olan çıradan yapılan ambarlara haşerat girmiyor. Oldukça dayanıklı ve sağlıklı olan çam çırasından yapılan ambarlar zamana kafa tutuyor. Çırayı hiçbir böcek delip ambarın içine giremiyor. Bu bakımdan burada saklanan ürünler uzun süre muhafaza edilebiliyor. Ayrıca ağacın özelliğinden dolayı bu ambarların içi hiçbir şekilde nem ve rutubet yapmıyor. Burada saklanan mahsuller bozulmadan uzun müddet saklanabiliyor. Çam çırasından yapılan ambarlar 200 yıldır ilk günkü gibi dimdik ayakta duruyor.

Ambarlarla ilgili bilgi veren Büyükorhan’ın Zaferiye köyü sakini Recep Öztürk, “Ambarlar köylülerin yiyecek içecek ve gıda maddelerini sakladıkları depolar. Burada tahıl ürünlerini saklıyoruz. Bu ambarlar 150-200 yıllık. Özlü çamdan yapıldıkları için çok sağlam. İçine haşerat giremiyor. Ayrıca içi de hiçbir şekilde rutubet ve nem yapmıyor. Mahsuller uzun müddet bozulmadan muhafaza ediliyor. Dedelerimizin kullandığı ambarları biz de kullanıyoruz” dedi.