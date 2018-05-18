Haşere ile mücadeleye start

‘Haşere’ sezonunun açılması nedeniyle Nilüfer Vadisi’nde düzenlenen törene katılan Başkan Alinur Aktaş, ilaçlama aracına binerek görevli ekiplerle birlikte ilk uygulamayı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaz aylarındaki ilaçlama faaliyetlerinin 10 ilçede kurulan şantiyelerden kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti. Bursa’nın doğası ve yeşiliyle yaşanası şehirlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, park-bahçe ve mesire alanlarındaki ağaç ve bitkileri zararlılara karşı ilaçlayarak hem bitki hem de halk sağlığını korumayı hedeflediklerini söyledi. Sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi, batı nil virüsü, zika virüsü gibi salgın hastalıklara karşı sürdürülecek koruyucu halk sağlığı çalışmalarının Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüleceğini kaydeden Başkan Aktaş, Bursa genelinde 45 bin sivrisinek ve 96 bin 697 karasinek üreme kaynağı ile 74 bin 598 adet çöp havuzunun 20’şer günlük periyotlar halinde ilaçlanacağını anlattı. Başkan Aktaş, çalışma kapsamında 7 bin 909 hektarlık alanda larva, 1 milyon 757 bin 800 hektarlık alanda uçkun, 6 bin 224 hektarlık alanda afit ve 700 hektarlık alanda da rezidüel mücadelesinin verileceğini kaydetti.

253 kişilik ekip, 93 araç ve 336 ekipman

Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçede sürdürülecek ilaçlama çalışmalarında 10 veteriner hekim, 13 ekip sorumlusu ve 230 personelin görev alacağını kaydetti. Bursalıların daha sağlıklı bir yaz geçirmesi için 93 araç ve 336 ekipmanın da mücadele kapsamında seferber edileceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Hemşerilerimizin yaz aylarını rahat ve huzur içinde geçirebilmesi için ilgili birimlere önemli miktarda mali kaynak aktardık. Azami gayret sarf ediyoruz. Burada vatandaşlarımızdan da beklentimiz var. Bursalılar, varil-kova ve araç lastiği gibi sivrisinek larva üreme kaynağı olan atıkları yerleşim bölgelerinde bulundurmamalıdır. Bodrumlarında su varsa, bize bildirmelidirler. Karasineğin oluşmaması için çöp ve hayvansal atıklar kontrol altına alınıp, mümkünse torbalanarak atılmalıdır. Tüm bu hassasiyetler, haşere ile mücadelemize pozitif katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Dere ve bataklıklar da kapsama alanında

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilaçlama faaliyetlerine ek olarak büyük çapta üreme kaynakları, derelerin ıslahı ve bataklıkların kurutulması konularında da tedbir aldıklarını söyledi. Daha etkin, sağlıklı ve bilinçli bir çalışma için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı, insan sağlığına zararı olmayan biyosidal ürünlerin kullanılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Kent içinde tespit edilen tüm kaynaklar, ‘türüne göre’ coğrafi bilgi sistemi üzerinde çeşitli renk ve şekillerle işaretleniyor. Kentteki üreme risk haritaları çıkarılarak, yapılan çalışmalar koordinatlarıyla fotoğraflanarak, sağlıklı ve ölçülebilir şekilde coğrafi bilgi sistemine kaydediliyor. Bu yöntemle daha etkin ve sonuç odaklı bir yol izleme gayretindeyiz” şeklinde konuştu.