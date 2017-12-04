Haşereyle 50 bin noktada mücadele

Halk sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan sinek ve haşerelerle mücadeleyi 50 bin üreme alanında 15 günde bir periyodik olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış dönemi ilaçlama çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sağlık Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, çam ağaçlarında görülen çam kese tırtılı zararlısına karşı mücadele devam ediliyor. Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı parklar, okul bahçeleri, cami avluları, mezarlıklar ve benzeri alanlardaki çam ağaçları larvasit ilaçlarla ilaçlanıyor. Bursa merkez ve 17 ilçede 10 Mist Blower ilaçlama makinası ve 20 ilaçlama personeli ile çam ağaçları, tırtılın hayat döngüsü dikkate alınarak yıl boyunca koruma altına alınıyor.