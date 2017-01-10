Hasta çocuk için tipiyle amansız savaş

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, kar ve tipi sebebiyle mahsur kalan hasta çocuk, iş makinesiyle evinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

Yenişehir’in en yüksek rakımlı köyü olan Reşadiye’de hastalanan 3 yaşındaki Samet Can Ata’nın imdadına Yenişehir Belediyesi ekipleri yetişti. Köy yolu kardan dolayı kapanınca, çocuğun ailesi belediyeden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makinesiyle köye gitti. Grayderle hasta çocuğun evine ulaşıldı. Ekipler, çikolotayla kandırdıkları küçük Samet ile babaannesini graydere bindirerek ana yola kadar çıkardı. Daha sonra hasta çocuk, ana yolda bekleyen zabıta aracına bindirilerek Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek, doktorlara teslim edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, aşırı kar yağışından dolayı yolları kapanan Reşadiye’ye iş makinesiyle ulaştıklarını söyleyerek, “Minik yavrumuz Samet’in hasta olduğunu öğrendik. Derhal ekiplerimiz yola çıkarak köye ulaştı. Hastalanan 3 yaşındaki yavrumuzu hastaneye yetiştirerek tedavisini başlattık. Bundan sonra da takibini yapacağız. Kendisine acil şifalar diliyor. Personelimize de gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.