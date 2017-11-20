Hastalanan can dostlara 2 ton mama

Bursa’da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Nilüfer Belediyesi ve Pet Bahçesi firması iş birliğiyle gerçekleştirilen ve ekim ayı boyunca devam eden #EkimdeBarınaklarBaşkadır kampanyasında 2 ton mama toplandı. Mamalar Nilüfer Belediyesi’nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirilen hasta ve güçten düşmüş can dostların tedavi süreçlerinde besin takviyesi olarak kullanılacak.

Projeye katılan Pet Bahçesi firmasının 29 Ekim Mahallesi’nde bulunan merkezini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, desteklerinden dolayı firma sahibi Veteriner Hekim Samet Aydın’a teşekkür belgesi verdi. Başkan Bozbey, “Sizin sayenizde sokak hayvanlarına yönelik inanılmaz bir katkı sunmuş oluyoruz. Emek veren herkesi tebrik ediyorum” dedi.