Hastane binası hızla yükseliyor

Bakan Müezzinoğlu’nun hastane binasının yapımının tamamlanması konusunda müteahhit firmadan gelecek yıl 23 Nisan’a söz aldığını hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "A, B, C, D ve E bloklarıyla birlikte bin metrekarelik teknik merkezden müteşekkil hastanemizde zemin iyileştirme metodu uygulanarak sağlam zemin üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle temel kısmı tamamen bitmiş olan yapıda, E blok kaba inşaatı ile teknik merkez yapımı tamamlanmış durumda. Şu an yüzde 30 nispetinde tamamlanan yapının havalandırma boruları ile tavan sistemi çalışmaları sürüyor. Eylül sonu itibariyle bütün blokların kabası, yıl sonu itibariyle de cephe, çatı, duvar gibi kalemlerin bitmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

Başkan Çelik, "33 milyon TL’ye mal olacak hastane binasında 5 ameliyathane, 20 poliklinik yer alacak. Bina 15 bin 586 metrekarelik alanda inşa edilecek ve yoğun bakım odası dahil olmak üzere 86 yatak kapasiteli olacak" diye konuştu.

Yenişehir’in Bursa yolu çıkışında ayrılan arsa üzerinde 19 bin 705 metrekare inşaat alanlı hastane binasının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağını anlatan Çelik, hem Bursa’daki hastanelerin yükünün hafifletilmesi, hem vatandaşlara bulundukları yerlerde en iyi hizmetin verilebilmesini hedeflediklerini kaydetti.