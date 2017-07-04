Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 17:03

Hastane binası hızla yükseliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 3 Nisan’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından temeli atılan Devlet Hastanesi’nin inşaatı sürüyor.

Hastane binası hızla yükseliyor

04 Temmuz 2017 17:03


Bakan Müezzinoğlu’nun hastane binasının yapımının tamamlanması konusunda müteahhit firmadan gelecek yıl 23 Nisan’a söz aldığını hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "A, B, C, D ve E bloklarıyla birlikte bin metrekarelik teknik merkezden müteşekkil hastanemizde zemin iyileştirme metodu uygulanarak sağlam zemin üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle temel kısmı tamamen bitmiş olan yapıda, E blok kaba inşaatı ile teknik merkez yapımı tamamlanmış durumda. Şu an yüzde 30 nispetinde tamamlanan yapının havalandırma boruları ile tavan sistemi çalışmaları sürüyor. Eylül sonu itibariyle bütün blokların kabası, yıl sonu itibariyle de cephe, çatı, duvar gibi kalemlerin bitmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.


Başkan Çelik, "33 milyon TL’ye mal olacak hastane binasında 5 ameliyathane, 20 poliklinik yer alacak. Bina 15 bin 586 metrekarelik alanda inşa edilecek ve yoğun bakım odası dahil olmak üzere 86 yatak kapasiteli olacak" diye konuştu.


Yenişehir’in Bursa yolu çıkışında ayrılan arsa üzerinde 19 bin 705 metrekare inşaat alanlı hastane binasının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağını anlatan Çelik, hem Bursa’daki hastanelerin yükünün hafifletilmesi, hem vatandaşlara bulundukları yerlerde en iyi hizmetin verilebilmesini hedeflediklerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!