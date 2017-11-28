Hastane kreşinde sona gelindi

Yıldırım Belediyesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan Şerafeddin Atalay Kreşi’nin inşası devam ediyor. Toplam bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve faaliyet odası, emekleme odası, emzirme odası, sağlık odası ve adet uyku odası yer alacak. Yüksek standartları bünyesinde barındıran eğitim kurumu tamamlandığında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin uzun yıllardır devam eden sıkıntısı sona erecek.

Yapımında son aşamaya gelinen kreş binasının ilçeye değer katacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve devlet yöneticileri bugünün çocukları arasından çıkacak. Donanımlı fertler yetiştirerek güçlü Yıldırım’ı ve güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek tek amacımız” dedi.

Okul öncesi eğitimin çocukların kişisel gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatiyle eğitim vereceklerini söyledi.

Edebali, “Kreşin yapımı konusunda sağlık çalışanlarına verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Edebali, Millet, 75. Yıl ve Bağlaraltı mahallelerindeki kreşleri de Yıldırım’a kısa zamanda kazandıracaklarını ifade etti.