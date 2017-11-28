Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:16

Hastane kreşinde sona gelindi

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Şerafeddin Atalay Kreşi tamamlanıyor.

Hastane kreşinde sona gelindi

28 Kasım 2017 13:16


Yıldırım Belediyesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan Şerafeddin Atalay Kreşi’nin inşası devam ediyor. Toplam bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve faaliyet odası, emekleme odası, emzirme odası, sağlık odası ve adet uyku odası yer alacak. Yüksek standartları bünyesinde barındıran eğitim kurumu tamamlandığında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin uzun yıllardır devam eden sıkıntısı sona erecek.


Yapımında son aşamaya gelinen kreş binasının ilçeye değer katacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve devlet yöneticileri bugünün çocukları arasından çıkacak. Donanımlı fertler yetiştirerek güçlü Yıldırım’ı ve güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek tek amacımız” dedi.


Okul öncesi eğitimin çocukların kişisel gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatiyle eğitim vereceklerini söyledi.


Edebali, “Kreşin yapımı konusunda sağlık çalışanlarına verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Edebali, Millet, 75. Yıl ve Bağlaraltı mahallelerindeki kreşleri de Yıldırım’a kısa zamanda kazandıracaklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç