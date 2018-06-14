Hastanede çalışan memur uyuşturucu ticaretinden yakalandı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik baskın düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde yakalanan şahısların üzerinde bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, uyuşturucu maddeyi A.G. isimli şahıstan aldıklarını itiraf ettiler. Şahısların ifadeleri üzerine adresi tespit edilen A.G’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Narkotik polisi tarafından yakalanan A.G’nin Bursa’daki bir hastanede memur olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır 220 gram sentetik kannobinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.